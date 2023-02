Solgården ligger like i utkanten av den lille fiskerbyen Villajoyosa i regionen Costa Blanca i Spania. Det er cirka 3,5 km fra Solgården til sentrum av Villajoyosa og stranden. Vi har egen minibuss som bringer og henter våre gjester flere ganger daglig. Offentlig transportmiddel finnes også i nærheten.

Visste du at Costa Blanca betyr den hvite kyst? Ingen overraskelse da at Villajoyosa kan by på kritthvit strand. Den er tilrettelagt for alle, med rampe for rullestolbrukere. Langs strandpromenaden ligger små restauranter og barer. I tillegg til stranden, har Villjajoyosa et stort fiskemottak, flere innbydende sjokoladefabrikker og et livlig marked.

På nedsiden av Solgården, ligger Ermita, en liten landsby og et fint mål for en rusletur. På kirkeplassen her kan en få seg noe kaldt å drikke, en is eller litt tapas.

Om du vil utforske Spania mer, ligger Villajoyosa cirka 30 km fra storbyen Alicante, 10 km fra Benidorm. Det finnes også andre, idylliske småbyer i nærheten som Albir, Altea, Calpe og Guadalest for å nevne noen.